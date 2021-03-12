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حوادث

مقتل شاب على يد شقيقه في سوهاج

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:00 م
جثة
جثة
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أنغام الجنايني
لقي عشريني مصرعه على يد شقيقه لخلافات أسرية قائمة بينهما، بالسماكين قبلي بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسماع صوت ضجيج من شقة القتيل ثم رؤية دماء تسيل من أسفل باب الشقة حتى السلم، بمنطقة السماكين قبلي دائرة المركز.


وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة شاب عشريني غارقة بالدماء، واثبتت التحريات الأولية وجود خلافات أسرية بين القتيل وشقيقه.

جاري ضبط المتهم للتحقيق معه في الواقعة، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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