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إبراهيم عيسى: تغيير منابع اختيار القيادات المحلية ضروري ولا بد من نسف فساد المحليات

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:48 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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عادل نصار
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك تشعبا كبيرا في المحليات رغم مركزية الدولة، حيث إن هناك 27 محافظة و225 مدينة و91 حي و837 شياخة و4724 قرية و27 مدن مجتمعات جديدة، موضحًا أنه لابد من نسف المحليات لفسادها.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اختيار القيادة المسئولة عن المحليات يكون من خلال 3 دوائر، موضحًا أن الاختيار كان بين أهل الثقة أو أهل الخبرة، إلا أن أهل الثقة هم من سيطروا على المشهد، ونحصد ما يقدمونه أهل الثقة بدون الخبرة، يختبرون في المجتمع، مما تسبب في تراكم للفساد، متابعًا: "المحافظ يمارس المهنة ثم يُدرب للاستمرار في الإدارة، وتجربة نائب المحافظ الشاب أثبتب نجاحها وتمثيل المرأة ".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية والجامعات هي المنابع الثلاثة لاختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، وهناك قضاة وظباط لها قدرة إدارية إلا أن هذا نادرًا، أنه يتعامل مع الأشخاص على أنهم إما جاني وإما مجني عليه، كما أن الدكتور الجامعي ليس شرط أن يكون محافظا ناجحا، يجب أن نغير منابع اختيار القيادات المحلية، مشددًا على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية سيضيف حيوية في المجتمع.
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