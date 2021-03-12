ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوقي علام: عادات وتقاليد ولّدت نظرة دونية ضد المرأة مخالفة للشريعة.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:21 م
شوقى علام
شوقى علام
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  أوصى ووضع أسسًا للتعامل مع المرأة فى خطبة الوداع.

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم حمدى رزق، أن الرسول الكريم أوصانا بالنساء خيرا، وبمثابة تكليف شرعى على المجتمع والرجل تجاه المرأة.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن ترجمة وصية الرسول عن المرأة تتطلب الحرص على المرأة نفسها، فهى الام، والزوجة.

وأوضح، أن النظرة الدونية للمرأة رتبتها العادات والتقاليد والبيئات القديمة، وهى لا أساس لها فى الشريعة الإسلامية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علي جمعة: تعييني في مجلس النواب هدية من الرئيس وعبقرية المصريين أسست الدولة المدنية.. فيديو

علي جمعة: تعييني في مجلس النواب هدية من الرئيس.. اللجنة الدينية المكان الأنسب لي تحت القبة.. والقانون المدني المصري يحكم أفغانستان.. فيديو

مفتى الديار: بعض الصحابة كانوا لا ينجبون خوفا على جمال المرأة

مفتي الديار: التعقيم لمنع الإنجاب جائز في هذه الحالة.. فيديو

مفتي الجمهورية : الإسلام يكرم المرأة ويمنحها كافة حقوقها المشروعة

تعزيز مكانة المرأة في الإسلام.. مفتي الجمهورية ضيفا على حمدي رزق غدا.. فيديو

ترشيحاتنا

وصول مدير أمن الجيزة لموقع عقار فيصل قبل تفجيره.. صور

مع السلامة .. زيزو يوجه رسالة لـ باتشيكو

بيان عاجل من الصحة العالمية عن لقاحي أسترازينيكا و جونسون

الأكبر في التاريخ.. 27 مليون دولار تعويضا لأسرة ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد

مواليد 1915.. الحاجة "سكينة" أكبر معمرة مصرية تقهر كورونا بعمر 106 أعوام

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن أزمة لقاح أسترازينيكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللفت يوميا