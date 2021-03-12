شوقي علام: عادات وتقاليد ولّدت نظرة دونية ضد المرأة مخالفة للشريعة.. فيديو





وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم حمدى رزق، أن الرسول الكريم أوصانا بالنساء خيرا، وبمثابة تكليف شرعى على المجتمع والرجل تجاه المرأة.





وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن ترجمة وصية الرسول عن المرأة تتطلب الحرص على المرأة نفسها، فهى الام، والزوجة.





وأوضح، أن النظرة الدونية للمرأة رتبتها العادات والتقاليد والبيئات القديمة، وهى لا أساس لها فى الشريعة الإسلامية.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى ووضع أسسًا للتعامل مع المرأة فى خطبة الوداع.