تخدم الدراما فقط.. نادية الجندي: عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتذلة

ردت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، على سؤال بأنها قدمت مشاهد ساخنة في أعمالها، مؤكدة أن هذا الأمر يخص العمل الدرامي.





أضافت الجندي، في حواره مع الاعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة: "عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتزلة وكلها تخدم الدراما فقط"، مؤكدة أنها تعشق الفن كثيرا ويعد لها حياتها بكل تفاصيله.





فيما كشفت تفاصيل زواجها من المنتج محمد مختار، مؤكدة انه فسخ خطوبته وطلب يدي للزواج.





وأضافت الجندي، أن محمد مختار كان يعمل في الخارجية وفي زيارة لمصر تعرفت عليه، وبعدها طلب يدي.





وتابعت أنه المنتج محمد مختار اختار العمل في الإنتاج وعمل لي أعمال كثيرة، مستدركة أن محمد مختار وصل لنجومية لم يصل لها أحد في مصر وحقق نجاح كبير.



