حقوق الشيوخ : تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مليء بالمغالطات

تابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المصري بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق حقوق الإنسان بالبلاد والتي جاءت علي نحو مليء بالمغالطات التي تعكس عدم إلمام مجلس حقوق الإنسان بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية حيث تؤكد اللجنة أن دور مصر في محاربة الإرهاب الذي تم الإشادة به يحمي المجتمع المحلي و الاقليمي و الدولي ممن يعملون خارج القانون.









أكدت اللجنة ان البيان اعتمد علي مصادر غير أمينة ولا تعلم جهود الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.









و عليه أهابت اللجنة بجميع المهتمين التحقق من صحة ماتقوم بنشره والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المصرية للتأكد من المعلومات.









وكانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود علي عمل منظمات المجتمع المدني وتقييد حرية الرأي والتعبير.





ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليست جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها.





فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدامه في مثل هذا البيان الذي يدل علي تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.