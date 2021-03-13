توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 13 مارس





كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 13 مارس2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل

مهنيًا: قد يولد هذا اليوم بعض الإرباك في مفاوضاتك وتواصلك مع الآخرين

عاطفيًا: تحتاج إلى من يقدّم لك النصائح القيمة لئلا تبقى متشبثًا بآرائك الخاصة، كل تعديل على الصعيد العاطفي يصبّ في مصلحتك

صحيًا: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة

برج الثور:

مهنيًا: تصبح أكثر انفتاحًا وسلاسة وتشعر بالانتعاش، وتعالج شأنًا مهنيًا

عاطفيًا: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجًا

صحيًا: خذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء

برج الجوزاء:

مهنيًا: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة

عاطفيًا: مشاغلك المهنية تأخذ بعيدًا عن أي تفكير عاطفي، مع أنك صرت على قاب قوسين من اتخاذ قرار مهم في حياتك

صحيًا: تتعرّض لحالات من الضعط التي تؤثر في حيويتك ونشاطك

برج السرطان:

مهنيًا: على الرغم من الواجبات والضغوط العائلية اوالاجتماعية في آن معًا، لا تشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب

عاطفيًا: تجد نفسك ممتلئًا طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية

صحيًا: لا تهدأ أبدًا وتيرة أعمالك ونشاطاتك الاجتماعية، قد تسبب هذه إرهاقًا لكنك تشعر بالسعادة

برج الاسد:

مهنيًا: قد يخيب أملك وتجد نفسك وحيدًا في مستنقع، عليك أن تستدرك الأمور وأن تتمالك نفسك كثيرًا

عاطفيًا: أصبحت علاقتك بالشريك أكثر نضجًا وتتبادل وإياه أفكارًا جديدة، وتسعيان لإحداث تغيير في بعض عاداتكما

صحيًا: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان

برج العذراء:

مهنيًا: عقد عمل مهم مع سفر إلى الخارج يعرض عليك في هذا اليوم، ادرسه جيدًا قبل أن تقرر أي شيء في شأنه

عاطفيًا: الحب والهيام والعاطفة امور ما زالت تشغل قلبك سواء أكنت متزوجًا أو عازبًا

صحيًا: لا تهمل ما تعانيه من آلام، قد يكون الوضع أسوأ مما تتوقع، اتصل بطبييك ليحدد لك موعدًا لمعاينتك

:برج الميزان

مهنيًا: تتراجع قدراتك الفكرية قليلًا، ويخمد الإلهام وتراجع نفسك

عاطفيًا: تحاول كسر القيود والتقاليد التي كنت أسيرًا لها، وتتوق إلى تمضية أجمل الأوقات مع الشريك

صحيًا: لا تكثر من عدد الوجبات لأن لديك ميلًا إلى زيادة وزنك بسهولة

برج العقرب:

مهنيًا: تتسوى علاقات ويصبح الحوار مع الأطراف الأخرى أكثر إيجابية

عاطفيًا: أحد المقرّبين منك يطلب مساعدتك بشكل مستميت بشأن مشكلة تعترضه، فلا تتردد في مد يد العون له

صحيًا: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلبًا في المزاج أيضًا.

برج القوس:

مهنيًا: يحمل هذا اليوم بشرى سارّة، ويكون مناسبًا على صعد مختلفة في العمل وفي العلاقات العامة

عاطفيًا: يمنحك هذا اليوم الاندفاع والشغف اللازمين للبحث عن الكمال في الحب

صحيًا: قم بإدخال طعام مغذّ إلى لائحة مطبخك ووفر طاقة إيجابية قدر المستطاع

برج الجدي

مهنيًا: يتحدث الفلك هذا اليوم عن مصالحات وأعمال خلاّقة واتصالات مثمرة وحلول لبعض المشكلات

عاطفيًا: تبادل الأحاديث العميقة مع الشريك هو الحلّ للوصول إلى التفاهم التام معه

صحيًا: قد تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفّف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها

برج الدلو:

مهنيًا: تتحرّر من قيد، وتلتقي من تحب أو تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تباشر جديدًا وتمارس نفوذًا

عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معًا أجمل الأوقات وأسعدها

صحيًا: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلق



برج الحوت:

مهنيًا: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها

عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أجمل أوقاتها والتفاهم بينكما يبلغ الذروة حول كل المواضيع

صحيًا: البدانة لن تضرّ إلا صاحبها، فحاول أن تبدأ بحمية غذائية لاستعادة رشاقتك