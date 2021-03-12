أخبار الأهلي.. تكرار إصابة علي معلول صداع فى رأس موسيماني.. محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:





كشفت مصادر خاصة، أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد تجددت إصابته بمزق في العضلة الخلفية.





كشفت مصادر خاصة، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي تعرض للإصابة بنزلة برد حادة خلال تواجده في الأقصر امس.





أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏



