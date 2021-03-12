ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. تكرار إصابة علي معلول صداع فى رأس موسيماني.. محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:30 م
شعار الاهلي
شعار الاهلي
Advertisements
حسن العمدة
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

كشفت مصادر خاصة، أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد تجددت إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

كشفت مصادر خاصة، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي تعرض للإصابة بنزلة برد حادة خلال تواجده في الأقصر امس.

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غادر الملعب لإجراء فحوصات.. إصابة حسين الشحات خلال تدريب الأهلي

الاهلي يغرم كهربا 200 ألف جنيه ويستبعده من المباريات شهرًا

تمزق في الخلفية.. محمود وحيد يغيب عن الأهلي 5 أسابيع

أزمة في الجبهة اليسرى للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

علي معلول يعود لتدريبات الأهلي السبت

تجدد إصابة علي معلول بمزق في العضلة الخلفية

ترشيحاتنا

أخبار الفن| محمد رمضان يتعرض لإصابة خطيرة.. ياسمين صبري بملابس قصيرة بعد الظهور بالحجاب

خلي بالك.. تغريمك 5 ملايين جنيه حال افتتاحك شركة أو محل صناعي دون ترخيص

حظر تجول كامل.. قصة أول مدينة تعود للإغلاق الكامل بسبب كورونا

كارتيرون يجتمع بـ طبيب الزمالك.. تفاصيل

إبراهيم عيسى: إزالة عقار فيصل جرس إنذار لفساد المحليات والتغيير قادم

أخبار التوك شو .. متحرش المعادي مصاب بهذا المرض .. بيان عاجل من الصحة العالمية عن لقاحي أسترازينيكا و جونسون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة