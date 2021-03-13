













مارس 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 13 الى الجمعة 19 مارس 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

انتقال القمر الى برجك فتهدأ الاحوال في هذا الأسبوع الذي يبدو مناسبًا لترتيب الأوضاع والتحضير واستعادة الثقة بالنفس. لحسن الحظّ أنّك تتمتع بحيويّة ممتازة وإرادة على النجاح، ولو أنّ هذا النجاح قد يثير بعض الحساسيات والأحقاد والشرّ الكامن في بعض النفوس. فأنت معرض لمواجهات الطرف الآخر وتحديداته، في حين أنّ الأوضاع المالية تحتاج الى رعاية أيضًا وانتباه وواقعية، بعيدًا عن الأوهام. يحالفك الحظ في العمل، وقد تحصل على ترقية أو على شروط أفضل تطمئنك. تشعر ، أنك انتهيت من مرحلة لتبدأ مرحلة جديدة، فتحضّر لها بهدوء.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

كوكب الزهرة يتنقل فى برج الحوت يجعل الوهج العاطفي يخف ويولد بعض الاحتكاكات والشكوك او البعاد فتشعر بالخيبة والكآبة وتتألم بسبب تفاعلات وتجاذبات. قد تدهشك الأحداث وبعض التصرّفات، ويطالبك مقرّبون بما تستغربه فعلًا، فتميل الى الانزواء والتقوقع وتنغلق على ذاتك رافضًا المواجهة. تدرك بعد معاناة، مدى الرابط الذي يجمعك بمن تحب وعدم قدرتك على فكّ الارتباط، ولو كنت تمرّ بحيرة وشكوك.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تتراجع قدراتك في هذا الاسبوع الذي يخمد فيه الحظ ونوعية الوقت المعاكسة ما يستدعي الحذر والانتباه الى الذات والوقاية من أي مكروه، وحماية الصحة والسلامة، وعدم المغامرة والمخاطرة في أي مجال كان في بداية الاسبوع ، لكن مع انتقال القمر الى برجك وعودة الأجواء مناسبة تستعيد معها تدريجيًا راحتك وابتسامتك. قد تشتد الأزمة في بداية الاسبوع نوعًا ما، وتحمل إليك صراعًا ومواجهات وإحباطًا وعجزًا عن السيطرة على الاوضاع. قد تبذل جهدًا مضاعفًا لإنجاح خطة، أو الانتصار على منافسين وخصوم، والقيام بعمل إنتاجي يلفت الانظار.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

اعتبر هذا الاسبوع مع وجود كوكب الزهرة فى برج الحوت ان الامور تنقلب لمصلحتك وتتحرر من عبءوتستعيد توازنك تشارك في نشاطات اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى اوساط جديدة تبادلك الاهتمام والحنان وعلامات الإعجاب والصداقة. تلاقي دعمًا من أحد الأشقاء او الشقيقات، وتناقش وضعًا دقيقًا تتوصّل معه الى حلّ نهائي. قد يغيّر احد المقربين موقفه منك ويأتيك معتذرًا وودودًا، طالبًا الاقتراب منك ودعمك في مواقفك.. قد تلتقي ايضًا الحب اذا كنت مسافرًا، أو تعرف علاقات عابرة لكنها صاخبة.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يولد الفلك بعض الارباك لكنك رغم هذه التحديات الفلكية تتمتّع بقوّة مميّزة، وتنطلق واثقًا بنفسك لإنجاز المهمّات الصعبة ورسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك. تدعمك الظروف لأخذ اعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها، ، فالأسبوع مناسب لجميع انواع الخطوات والمبادرات والتجارة والترويج والدعاية وتسويق الذات كما الآراء. حاذر الانقباض والخجل، بل ثِق بنفسك وقُمّ بأبحاثك وتنقّلاتك من دون تردّد او خوف. تتحسّن علاقتك بالزملاء والمتعاونين وتصحّح بعض الاوضاع العالقة، فتوقّع عقودًا واتفاقات، وتنجز ما لم يكن ممكنًا في السابق.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تبدو الشؤون العاطفية معقّدة، تعاني من مشكلة عائلية او تضطر الى تسوية وضع مع احد الابناء تنتظر اتصالا لا ياتي او لقاء يتأجل فما عليك الا مراجعة الذات وإعادة النظر في الارتباطات وحتى بالزواج وبالصداقات والعلاقات الاجتماعية. صحيح أنّك قادر على إحداث تطوير وتغيير، إلاّ أنّ أي قرار يتخذ الآن قد يكون صعب التحقيق. قد تحيي قصة رومنسية ماضية، أو هي الظروف تحييها مجددًا.

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

ابقى على الحياد ان بداية هذا الاسبوع لا تلائمك يجب أن تفهم هذا الأمر، وأن تضاعف الجهود عندما يكثر العمل، وتتقبّل الجمود عندما يتوقّف كل شيء. ان الفلك يدعوك الى التروي ومضاعفة الحذر والمهم أن تحافظ على مكتسباتك، وأن تضبط أعصابك وحماستك واللّهث وراء مغامرات ومجازفات. لا تعاند القدر إذا شعرت بإرباكات مهنية وأعط إهتمامًا أكبر للحياة العائلية. خطّط وحضّر وجد الحلول لبعض المشكلات الطارئة، لكن لا تستعجل شيئًا واعط وقتًا كافيًا لكل إنجاز.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تبدا دورة عاطفية جيدة وواعدة تنطلق نحو ارتباط او عرضا للزواج تمارس سحرك فتستقطب الناس المؤيدين والمحبّين. تعبّر عن نفسك بطريقة عذبة فلا يرفض أحد طلباتك. تتميز بقدرات كبيرة لمواجهة اي طارئ فتقضي أسبوعًا جيدًّا. قد يُقرّر الطرف الآخر الانفصال، ربما بعد إصرار منك على الامر، او سعي من أجل إقناعه بعدم جدوى الاستمرار في علاقة مترنّحة او قد تصدق انطباعاتك وترى الآخر يتصرف بطريقة مريبة فتحسم الأمر نهائيًا.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يحمل هذا الاسبوع الحظوظ الجيدة فتصبح الامور المهنية اكثر سلاسة وانفتاحا يحالفك الحظ. قد تعرف انعطافًا كبيرًا وتحولًا يأخذك الى مرحلة جديدة من حياتك، سواء على الصعيد المهني او الشخصي. تعيش أجواء خاصة مليئة بالمتعة والتسلية والتغييرات والمفاجآت. تكثر النشاطات التي تتلاحق بلا هوادة فتشعر بأنّ كل شيء مضاعف، وتضطر في بعض الاحيان الى لجم الحركة وتخفيف النمط، لكي تلتقط انفاسك. تبدو اكثر حرصًا على ما تقول وتفعل فتردع نفسك ايضا وتخفف من انتقاداتك، مستخلصًا درسًا من تجارب سابقة.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

الجو ايجابي جدا في سمائك الفلكية علي صعيدك الفلكي حيث يحمل اليك السعادة والفرح والارتياح تشعر بالدفء فتمارس سحرك وتعرف لقاءات مشوّقة، وإذا كنت عازبًا فقد تتخطى اهتماماتك الغزل السطحي للذهاب نحو علاقات جدّية. هذا لا يمنع من ان تعرف مغامرات متعدّدة، فلا تستقرّ على حال وتجد عذوبة في التلاقي وتعدّد الوجوه والأشخاص

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تتنفس الصعداء مع بداية هذا الاسبوع وتدخل مرحلة جيدة فيكّف التأفف والتذمّر تتكلّل مبادراتك بالنجاح فتعرف أمورك المهنية أوضاعًا جيدة، وتزداد أرباحك فتتخلّص من بعض الضغوط والديون وتسير نحو عمليات مالية وتجارية ناجحة، كما تخوض مفاوضات تبدو واعدة جدًا. إلاّ أنك تصرف أموالًا أيضًا على مشروع شخصي غالٍ على قلبك أو من أجل إسعاد بعض المقربين. تعقد علاقات جديدة وجيدة وتتزوّد أفكارا مهمة، تصغي إلى بعض الاقتراحات وتصوّب أهدافك كما الأساليب، وتبدو ماهرًا في عرضك بعض المشاريع ومفاوضًا من ‏الدرجة الأولى.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تعيش حالة من التردد واللااستقرار هذا بالاضافة الى ضغوطات تعيشها أو أزمة أو وضع شخصي متراجع يجب ان تتعامل معه بتروّ. حاذر المراوغين عاطفيًا والوصوليّين المتملّقين غير الصادقين. كن صابرًا مع الأولاد ولا تثر مشكلات. إذا كنت على علاة عاطفية مع مسؤول أو زميل ، فقد تتطوّر الأمور نحو تعقيدات قد لا تنجو منها. يجذبك أحدهم أثناء سفر أو مؤتمر، أو عن طريق المصادفة.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصطدم ببعض الحواجز وتأخر المواعيد، وتضطر الى السكوت أمام كلام مزعج يصدر عن بعض الزملاء والمقرّبين. ما عليك إلاّ الصبر والهدوء وانتظار السماء الصافية الآتية قريبًا، والتي تبدّل الأجواء نهائيًّا نحو الافضل. تتعرقل المساعي والأسفار ربما، وتعيش مواجهات يومية مع الشريك او الطرف الآخر. تثير غضبه او تتصرّف بطريقة لا ترضيه، وربما يكون العكس صحيحًا، ما يجعل الأجواء متشنّجة وخصوصا أنك تميل الى الانتقاد وتوجيه الملاحظات والمواجهات، من دون تحفّظ. كلمة من هنا وردّ من هناك يولّدان نزاعًا وصراعًا قد يبلغ حد العدائية.













توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 13 الى الجمعة 19 مارس 2021



كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 13 الى الجمعة 19 مارس 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

انتقال القمر الى برجك فتهدأ الاحوال في هذا الأسبوع الذي يبدو مناسبًا لترتيب الأوضاع والتحضير واستعادة الثقة بالنفس. لحسن الحظّ أنّك تتمتع بحيويّة ممتازة وإرادة على النجاح، ولو أنّ هذا النجاح قد يثير بعض الحساسيات والأحقاد والشرّ الكامن في بعض النفوس. فأنت معرض لمواجهات الطرف الآخر وتحديداته، في حين أنّ الأوضاع المالية تحتاج الى رعاية أيضًا وانتباه وواقعية، بعيدًا عن الأوهام. يحالفك الحظ في العمل، وقد تحصل على ترقية أو على شروط أفضل تطمئنك. تشعر ، أنك انتهيت من مرحلة لتبدأ مرحلة جديدة، فتحضّر لها بهدوء.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

كوكب الزهرة يتنقل فى برج الحوت يجعل الوهج العاطفي يخف ويولد بعض الاحتكاكات والشكوك او البعاد فتشعر بالخيبة والكآبة وتتألم بسبب تفاعلات وتجاذبات. قد تدهشك الأحداث وبعض التصرّفات، ويطالبك مقرّبون بما تستغربه فعلًا، فتميل الى الانزواء والتقوقع وتنغلق على ذاتك رافضًا المواجهة. تدرك بعد معاناة، مدى الرابط الذي يجمعك بمن تحب وعدم قدرتك على فكّ الارتباط، ولو كنت تمرّ بحيرة وشكوك.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تتراجع قدراتك في هذا الاسبوع الذي يخمد فيه الحظ ونوعية الوقت المعاكسة ما يستدعي الحذر والانتباه الى الذات والوقاية من أي مكروه، وحماية الصحة والسلامة، وعدم المغامرة والمخاطرة في أي مجال كان في بداية الاسبوع ، لكن مع انتقال القمر الى برجك وعودة الأجواء مناسبة تستعيد معها تدريجيًا راحتك وابتسامتك. قد تشتد الأزمة في بداية الاسبوع نوعًا ما، وتحمل إليك صراعًا ومواجهات وإحباطًا وعجزًا عن السيطرة على الاوضاع. قد تبذل جهدًا مضاعفًا لإنجاح خطة، أو الانتصار على منافسين وخصوم، والقيام بعمل إنتاجي يلفت الانظار.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

اعتبر هذا الاسبوع مع وجود كوكب الزهرة فى برج الحوت ان الامور تنقلب لمصلحتك وتتحرر من عبءوتستعيد توازنك تشارك في نشاطات اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى اوساط جديدة تبادلك الاهتمام والحنان وعلامات الإعجاب والصداقة. تلاقي دعمًا من أحد الأشقاء او الشقيقات، وتناقش وضعًا دقيقًا تتوصّل معه الى حلّ نهائي. قد يغيّر احد المقربين موقفه منك ويأتيك معتذرًا وودودًا، طالبًا الاقتراب منك ودعمك في مواقفك.. قد تلتقي ايضًا الحب اذا كنت مسافرًا، أو تعرف علاقات عابرة لكنها صاخبة.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يولد الفلك بعض الارباك لكنك رغم هذه التحديات الفلكية تتمتّع بقوّة مميّزة، وتنطلق واثقًا بنفسك لإنجاز المهمّات الصعبة ورسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك. تدعمك الظروف لأخذ اعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها، ، فالأسبوع مناسب لجميع انواع الخطوات والمبادرات والتجارة والترويج والدعاية وتسويق الذات كما الآراء. حاذر الانقباض والخجل، بل ثِق بنفسك وقُمّ بأبحاثك وتنقّلاتك من دون تردّد او خوف. تتحسّن علاقتك بالزملاء والمتعاونين وتصحّح بعض الاوضاع العالقة، فتوقّع عقودًا واتفاقات، وتنجز ما لم يكن ممكنًا في السابق.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تبدو الشؤون العاطفية معقّدة، تعاني من مشكلة عائلية او تضطر الى تسوية وضع مع احد الابناء تنتظر اتصالا لا ياتي او لقاء يتأجل فما عليك الا مراجعة الذات وإعادة النظر في الارتباطات وحتى بالزواج وبالصداقات والعلاقات الاجتماعية. صحيح أنّك قادر على إحداث تطوير وتغيير، إلاّ أنّ أي قرار يتخذ الآن قد يكون صعب التحقيق. قد تحيي قصة رومنسية ماضية، أو هي الظروف تحييها مجددًا.

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

ابقى على الحياد ان بداية هذا الاسبوع لا تلائمك يجب أن تفهم هذا الأمر، وأن تضاعف الجهود عندما يكثر العمل، وتتقبّل الجمود عندما يتوقّف كل شيء. ان الفلك يدعوك الى التروي ومضاعفة الحذر والمهم أن تحافظ على مكتسباتك، وأن تضبط أعصابك وحماستك واللّهث وراء مغامرات ومجازفات. لا تعاند القدر إذا شعرت بإرباكات مهنية وأعط إهتمامًا أكبر للحياة العائلية. خطّط وحضّر وجد الحلول لبعض المشكلات الطارئة، لكن لا تستعجل شيئًا واعط وقتًا كافيًا لكل إنجاز.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تبدا دورة عاطفية جيدة وواعدة تنطلق نحو ارتباط او عرضا للزواج تمارس سحرك فتستقطب الناس المؤيدين والمحبّين. تعبّر عن نفسك بطريقة عذبة فلا يرفض أحد طلباتك. تتميز بقدرات كبيرة لمواجهة اي طارئ فتقضي أسبوعًا جيدًّا. قد يُقرّر الطرف الآخر الانفصال، ربما بعد إصرار منك على الامر، او سعي من أجل إقناعه بعدم جدوى الاستمرار في علاقة مترنّحة او قد تصدق انطباعاتك وترى الآخر يتصرف بطريقة مريبة فتحسم الأمر نهائيًا.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يحمل هذا الاسبوع الحظوظ الجيدة فتصبح الامور المهنية اكثر سلاسة وانفتاحا يحالفك الحظ. قد تعرف انعطافًا كبيرًا وتحولًا يأخذك الى مرحلة جديدة من حياتك، سواء على الصعيد المهني او الشخصي. تعيش أجواء خاصة مليئة بالمتعة والتسلية والتغييرات والمفاجآت. تكثر النشاطات التي تتلاحق بلا هوادة فتشعر بأنّ كل شيء مضاعف، وتضطر في بعض الاحيان الى لجم الحركة وتخفيف النمط، لكي تلتقط انفاسك. تبدو اكثر حرصًا على ما تقول وتفعل فتردع نفسك ايضا وتخفف من انتقاداتك، مستخلصًا درسًا من تجارب سابقة.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

الجو ايجابي جدا في سمائك الفلكية علي صعيدك الفلكي حيث يحمل اليك السعادة والفرح والارتياح تشعر بالدفء فتمارس سحرك وتعرف لقاءات مشوّقة، وإذا كنت عازبًا فقد تتخطى اهتماماتك الغزل السطحي للذهاب نحو علاقات جدّية. هذا لا يمنع من ان تعرف مغامرات متعدّدة، فلا تستقرّ على حال وتجد عذوبة في التلاقي وتعدّد الوجوه والأشخاص

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تتنفس الصعداء مع بداية هذا الاسبوع وتدخل مرحلة جيدة فيكّف التأفف والتذمّر تتكلّل مبادراتك بالنجاح فتعرف أمورك المهنية أوضاعًا جيدة، وتزداد أرباحك فتتخلّص من بعض الضغوط والديون وتسير نحو عمليات مالية وتجارية ناجحة، كما تخوض مفاوضات تبدو واعدة جدًا. إلاّ أنك تصرف أموالًا أيضًا على مشروع شخصي غالٍ على قلبك أو من أجل إسعاد بعض المقربين. تعقد علاقات جديدة وجيدة وتتزوّد أفكارا مهمة، تصغي إلى بعض الاقتراحات وتصوّب أهدافك كما الأساليب، وتبدو ماهرًا في عرضك بعض المشاريع ومفاوضًا من ‏الدرجة الأولى.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تعيش حالة من التردد واللااستقرار هذا بالاضافة الى ضغوطات تعيشها أو أزمة أو وضع شخصي متراجع يجب ان تتعامل معه بتروّ. حاذر المراوغين عاطفيًا والوصوليّين المتملّقين غير الصادقين. كن صابرًا مع الأولاد ولا تثر مشكلات. إذا كنت على علاة عاطفية مع مسؤول أو زميل ، فقد تتطوّر الأمور نحو تعقيدات قد لا تنجو منها. يجذبك أحدهم أثناء سفر أو مؤتمر، أو عن طريق المصادفة.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصطدم ببعض الحواجز وتأخر المواعيد، وتضطر الى السكوت أمام كلام مزعج يصدر عن بعض الزملاء والمقرّبين. ما عليك إلاّ الصبر والهدوء وانتظار السماء الصافية الآتية قريبًا، والتي تبدّل الأجواء نهائيًّا نحو الافضل. تتعرقل المساعي والأسفار ربما، وتعيش مواجهات يومية مع الشريك او الطرف الآخر. تثير غضبه او تتصرّف بطريقة لا ترضيه، وربما يكون العكس صحيحًا، ما يجعل الأجواء متشنّجة وخصوصا أنك تميل الى الانتقاد وتوجيه الملاحظات والمواجهات، من دون تحفّظ. كلمة من هنا وردّ من هناك يولّدان نزاعًا وصراعًا قد يبلغ حد العدائية.