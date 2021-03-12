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رياضة

سيد عيد: سوء أرضية ملعب شبين أثرت سلبيا على أداء النصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:49 م
سيد عيد
سيد عيد
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عبدالله هشام
أكد سيد عبد المدير الفني لفريق النصر ان سوء أرضية ملعب جمهورية شبين كان له أثر سلبي علي اداء النصر امام جمهورية شبين مشيرا إلي أن النصر لم يستطع تقديم الشكل الذي يلعب به بسبب سوء الارضية مما اعطي الأفضلية لأصحاب الأرض وكانت الكرات العالية سمة اللقاء  وجاءت الاهداف من كرات ثابته ومع ذلك نجحنا في التسجيل هدفين والتقدم في النتيجة .

وقال سيد عيد أن حكم اللقاء كان مستسلما للضغط الجماهيري وتغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للنصر كانت كفيلة بتسجيل الهدف الثالث عندما تعرض حسن حسين للعرقلة من قبل حارس المرمي في المقابل احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها دون تردد لجمهورية شبين .

واضاف عيد "ستغلق صفحة مباراة جمهورية شبين ونركز علي الدروس المستفادة منها ونعمل علي الاستعداد بقوة للمباراة المقبلة أمام الزرقا من أجل التعويض والعودة للانتصارات .
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