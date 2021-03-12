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توك شو

نادية الجندي: حصلت على جائزة من منظمة الصحة العالمية لهذه الأسباب

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:28 م
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
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عادل نصار
قالت الفنانة نادية الجندي، إنني أشعر بالخوف كثيرا من الحسد لذلك أعمل حساب للحسد، مضيفة أن الحسد مذكور في القرآن الكريم. 

وأضافت الجندي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن :"منظمة الصحة العالمية منحتني جائزة لمجمل أعمالي الفنية عن الإدمان وخاصة بعد فيلم البطانية". 

وأكملت :لدي تجربة شخصية مع أخي في المخدرات؛ الأمر الذي جعلني أتبني فكرة تقديم أعمال فنية تحارب المخدرات بكل أنواعها، وقدمت عدة أعمال في هذا السياق. 

وأضافت الجندي، أنه :"عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتزال وكلها تخدم الدراما فقط"، مؤكدة أنها تعشق الفن كثيرا ويعد لها حياتها بكل تفاصيله. 

فيما كشفت الفنانة، تفاصيل زواجها من المنتج محمد مختار، مؤكدة انه فسخ خطوبته وطلب يدي للزواج.

وأضافت الجندي، أن محمد مختار كان يعمل في الخارجية وفي زيارة لمصر تعرفت عليه، وبعدها طلب يدي. 

وتابعت أن المنتج محمد مختار اختار العمل في الإنتاج وعمل لي أعمال كثيرة، مستدركة أن محمد مختار وصل لنجومية لم يصل لها أحد في مصر وحقق نجاح كبير. 

وأكدت أنني لم أوافق على فكرة ان زوجي السابق محمد مختار يذهب للعمل في التمثيل، مشيرة إلى أنني انفصلت عنه بعد فترة ولكنه كان شخص رائع ومتفاهم.
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