مدحت العدل: ورثة العندليب هم أصحاب الملكية الفكرية لأعماله

قال الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إن إقامة حفل بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، هو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لأنهم لم يحصلوا على تصريح من الورثة أو الجمعية.





وتابع العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى ببرنامج "المساء مع قصواء" والمذاع عبر قناة "تن" ،أن العائلة صاحبة الحق الأول، والجمعية تحصل على جزء من نسب دخل الحفل





وأردف:" حقوق الملكية الفكرية شىء مقدس فى الخارج، لكن الموضوع لدينا فهو "سداح مداح" حتى أن هو نفسه يتم إذاعة أغانى له كل أسبوع دون الرجوع إليه أو الحصول على أى تصريح منه.





ونوه بأن قانون الملكية الفكرية ينص أنه لا يمكن إقامة حفل أو إذاعة أعمال أى فنان قبل مرور 50 عاما على وفاته، ومن بعدها يصبح متاحا للجميع، مشددا على أن النقابات الفنية تأمل فى تعديل تلك المدة فى القانون لتصبح 70 عاما.