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الإفتاء: ختان الإناث يرجع للعادات ويجب منعه لأضراره الطبية والنفسية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:23 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام
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أسامة علي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ختان الإناث قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية

وأضاف علام خلال حواره مع  برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الأفتاء أكدت  بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر الدينية.

وأوضح مفتى الجمهورية أنه يجب منع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية، التى أثبتها العلم، مؤكدا أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية.

وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به.
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