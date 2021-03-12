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تعليم

التخطيط تكرم منسق جامعة طنطا لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:42 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت جامعة طنطا فى بيان لها اليوم، تكريم عاطف إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومنسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا.


جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكريم منسقي المحافظات والجامعات المصرية المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، تحت عنوان «سفراء التميز»، بحضور المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

من جهته، هنأ الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، منسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة بهذا التكريم، موجهًا الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا الملف، والذين استطاعوا بجهدهم الوافر تصعيد ‏موقع بوابة الجامعة الإلكترونية للمرحلة النهائية للتقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي عن جائزة "المواقع الإلكترونية" علي مستوي الجامعات والجهات الحكومية.
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