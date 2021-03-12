التخطيط تكرم منسق جامعة طنطا لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020

أعلنت جامعة طنطا فى بيان لها اليوم، تكريم عاطف إبراهيم مصطفى ، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومنسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا.









جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكريم منسقي المحافظات والجامعات المصرية المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، تحت عنوان «سفراء التميز»، بحضور المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.



