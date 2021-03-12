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مرأة

علاجي سحري.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول اللوز يوميا

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:44 م
صدى البلد
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رنا عصمت
اللوز غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية، وتحتوي 23 حبة منه على دهون مفيدة للقلب، وستة جرامات من البروتين النباتي وأربعة جرامات من الألياف الغذائية (13% من الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم)، ونصف كمية فيتامين Е وفيتامين B وعناصر الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم اليومية.

1- يقلل مستوى الكوليسترول الضار: أظهرت نتائج الدراسات الأخيرة، أن تناول 40 غراما من اللوز في اليوم، يخفض الكوليسترول الضار، ويساعد على جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا، ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء.

2- يعمل اللوز لغناه بفيتامين Е كمضاد أكسدة، ويحمي الخلايا من التلف (السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة والأمراض)، كما يدعم منظومة المناعة ويقلل الالتهابات ويساعد على توسيع الأوعية الدموية ما يحسن تدفق الدم.

3- وأما المغنيسيوم، فضروري ومهم لصحة الدماغ والعظام والمزاج والنوم وتنظيم مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم.

4- يعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، فعلى سبيل المثال، خضعت مجموعة من الطلاب لتجربة عام 2019 تضمنت تناول اللوز يوميا لمدة ثمانية أسابيع. وبعد انقضاء الفترة، لاحظ الباحثون حصول تغيرات في تركيب نبيت الأمعاء. فمثلا ازدادت عندهم أعداد البكتيريا المؤثرة في الوزن والأنسولين وتنظيم الكوليسترول.

5- انقاص الوزن: تم إثبات فائدة اللوز في تخفيض مؤشر كتلة الجسم وتخفيض محيط الخصر. وأن الدهون الصحية والبروتينات النباتية الموجودة فيه تساعد على الشعور بالشبع وتأخير الشعور بالجوع، كما أظهرت الدراسات الحديثة، أن اللوز يحتوي على سعرات حرارية قليلة.

6- تأخير الشيخوخة: أظهرت دراسة، تضمنت تقسيم النساء السليمات بعد سن اليأس المشتركات فيها، إلى مجموعتين. تناولت نساء المجموعة الأولى 20% من كمية السعرات الحرارية اليومية على شكل لوز لمدة 16 أسبوعا، وأما المجموعة الثانية فقد استمرت على النظام الغذائي المعتاد. 
وأظهرت نتائج هذه الدراسة، أن التجاعيد قلت عند نساء المجموعة الأولى مقارنة بنساء المجموعة الثانية.

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