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مرأة

بفستان زفاف.. هاندة أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:04 م
هاندة ارتشيل
هاندة ارتشيل
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي فستان زفاف كت باللون الأبيض، وبقطعة من الدانتيل على جانبي الفستان، واختارت جوانتي من الدانتيل الخفيف والشفاف على زراعيها، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.


وقامت  هاندة أرتشيل برفع شعرها إلى الوراء بطريقة انسابية وناعمة، مع ترك خصلات من شعرها الامامية على وجهاها مموجة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندة ارتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو  باللون الكشميري لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء.

وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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