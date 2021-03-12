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أصل الحكاية

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:34 م
الإعلامية ملك اسماعيل
الإعلامية ملك اسماعيل
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رشا عوني
بعد أيام قليلة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة نقل الإعلامية ملك إسماعيل لمستشفى كوبري القبة لعلاجها بعد تدهور حالتها الصحية، توفيت اليوم ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا التاجي. 

أسرة ملك إسماعيل بالكامل أصيبت بفيروس كورونا إلا أنها كانت في حالة صعبة وتعاني من فشل في التنفس مع قصور في الكلى ، فتدهورت حالتها الصحية بشكل ملحوظ وهو ما جعل نجلها بهاء يستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويطلب التدخل لعلاجها سريعا ، وعلى الفور استجاب الرئيس وتم نقلها لمستشفى كوبري القبة.

نجل ملك موسى يناشد السيسي

وقال بهاء نجل الإعلامية ملك إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن والدته تواجه صعوبة في التنفس وتضع ماسك الأكسجين بشكل مستمر، مؤكدا أنها تعافت من الكورونا وتحتاج إلى الرعاية حاليا، متمنيا دخول والدته لمستشفى عزل حتى تتحسن حالتها.


لم تكن مجرد مذيعة ، بل كانت ملك إسماعيل واحدة من الرعيل الأول فى التليفزيون المصرى، تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى على مدار أكثر من 30 عامًا، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون.

كما يُنسب للاعلامية ملك اسماعيل أنها كانت من أوائل المذيعات اللاتى نزلن بكاميرات التليفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية بجرأة سببت لها العديد من المشاكل فى وقت كان يفتقد فيه التليفزيون أدنى مساحات الحرية. 


ملك اسماعيل  عينت بالتليفزيون كمذيعة قبل تخرجها من كلية الآداب قسم  صحافة  بعدة  أشهر  بمبلغ  عشرة جنيهات وعقب تخرجها تم تعينها بمبلغ ١٩ جنيها.

قدمت ملك إسماعيل  برامج مع الناس بالشارع بدأتها ببرنامج دائرة الضوء و فرصة العمر وانتهت ببرنامج سلوكيات  وعلى الطريق وعانت من التهديدات لدفاعها عن المظلومين الى حد حرق سيارتها وتهديدها بالقتل وانتهت بإجبارها على ترك التليفزيون

شاركت ملك إسماعيل بعمل فني واحد وهو فيلم نفوس حائرة عام ١٩٦٨، من تأليف وإخراج أحمد مظهر، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقة كمذيعة تليفزيون . 

اختمت ملك إسماعيل مشوارها الإعلامي في ماسبيرو عام 1997، ورفضت بعدها العمل في الفضائيات الخاصة بعدما تلقت أكثر من عرض وقتها.   
تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل
تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل
تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل
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