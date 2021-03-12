إبراهيم عيسى: بايدن يتعرض لضغوط داخلية لتغيير سياساته تجاه الشرق الأوسط

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك ضغوط ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير سياسته تجاه الشرق الأوسط، مستشهدا بعنوان مجلة "إيكونوميست" التى كتبت "إلى عش الدبابير.. ماذا ينبغي أن يفعل بايدن تجاه الشرق الأوسط".





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصالح أمريكا تجاه المنطقة تغيرت، كما أن واشنطن وسياستها تأرجحت بين المصلحة والتعاطف والحرب خلال الفترة الأخيرة، متابعًا: "يجب أن تتخلى أمريكا عن بيع الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط لأنها سبب الأزمات وسبب الإرهاب".





واشار ابراهيم عيسى إلى أن الإخوان تخلوا عن القضية الفلسطينية ومواجهة السياسة العنصرية لنتينياهو من أجل شئ خاص بهم.