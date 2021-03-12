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أخبار البلد

وفاة عباس الطرابيلي.. إليك 12 معلومة لا تعرفها عنه

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:03 م
الكاتب الراحل عباس
الكاتب الراحل عباس الطرابيلي
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نقابات وتحقيقات

رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، عن عمر ناهز 85 عاما؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة الظهر، غدا السبت، من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات.


وإليك بعض المعلومات عن الراحل:


اسمه عباس مسعد الطرابيلي وعرف في الوسط الصحفي بـ "عباس الطرابيلي".


ولد في 11 يناير 1936 بمحافظة دمياط.


متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت.


حصل على ليسانس آداب عام 1959.


عمل صحفيا في أخبار اليوم 1959.


عمل بصحيفة الاتحاد بدولة الإمارات العربية 1972.


عاد إلى أخبار اليوم 1981.


عمل في جريدة الوفد 1984 وتدرج بها حيث أصبح مساعدا لرئيس التحرير 1987، ومديرا للتحرير عام 1989. 


شارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية والدولية، وفي تغطية مؤتمرات منظمة الأوبك.


تخصص في الكتابة في مجال الاقتصاد مع التركيز على البترول واقتصادياته.


له عدة مؤلفات منها:


أحياء القاهرة المحروسة

غرائب الأسماء المصرية والعربية

من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق

وله العديد من الكتب التاريخية.

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