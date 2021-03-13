جامعة حلوان تحدد مواعيد عودة الدراسة بالترم الثاني وتكشف عن خريطة الدراسة به.. وصيدلة حلوان: أجرينا أول أختبار إلكتروني لكليات الصيدلة بمصر

حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان:

* عودة الدراسة بالترم الثانى السبت 20 مارس

* الدراسة بالترم الثانى يومين الكليات النظرية و اربعة الكليات العلمية





* عميد صيدلة حلوان: كلية الصيدلة بحلوان اول كلية صيدلة تجرى إختبار الالكتروني





تزامنا مع قرب الانتهاء من موسم الامتحانات والذى كان قد أنطلق من يوم السبت الموافق 27 فبراير، يتسأل العديد من الطلاب عن مواعيد بدء الدراسة بالترم الثانى وكيفية الدراسة والحضور به من حيث تلقي المقررات والمحاضرات العلمية.





وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، مواعيد رجوع وعودة الدراسة داخل كليات جامعة حلوان المختلفة.





وأكد "رفاعي" على عودة الدراسة يوم السبت الموافق 20 مارس 2020 فى كليات الجامعة بالتتابع مع الاستمرار بتطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) و مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري المدرجات ولقاعات التدريس.





وأستطرد رفاعي أن الجامعة سوف تطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمباشر.





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وأشار رفاعي أن الجامعة سوف تتبع نظام التعليم الهجين فى الترم الثانى بحيث يكون 60% تعليم بشكل مباشر و 40% تعليم الالكتروني.





ونوه الى أن الحضور في الكليات سوف يكون يومين الكليات النظرية و 4 أيام العلمية، وفقا للاجراءات الاحترازية الوقائية التى تتبعها الجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا.









وفى إطار متصل قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية قد بدءت فى عقد الاختبارات الإلكترونية وانها تطبق لأول مرة بالكلية، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.





وصرح الدكتور سامح سرور أن كلية الصيدلية بجامعة حلوان أول كلية صيدلة فى مصر تتبنى تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات .





هذا وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.





تمتلك جامعة حلوان العديد من البرامج الاكاديمية الفريدة بكافة الكليات التى تؤهل الطلاب لسوق العمل و تعمل على تطوير مهاراتهم لربط العلم بالصناعة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة وخاصةً التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل، وهو مايساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الانتاج المحلي.



