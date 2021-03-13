ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

جامعة حلوان تحدد مواعيد عودة الدراسة بالترم الثاني وتكشف عن خريطة الدراسة به.. وصيدلة حلوان: أجرينا أول أختبار إلكتروني لكليات الصيدلة بمصر

السبت 13/مارس/2021 - 04:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد
حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان:
* عودة الدراسة بالترم الثانى السبت 20 مارس 
* الدراسة بالترم الثانى يومين الكليات النظرية و اربعة الكليات العلمية 

* عميد صيدلة حلوان: كلية الصيدلة بحلوان اول كلية صيدلة تجرى إختبار الالكتروني 

تزامنا مع قرب الانتهاء من موسم الامتحانات والذى كان قد أنطلق من يوم السبت الموافق 27 فبراير، يتسأل العديد من الطلاب عن مواعيد بدء الدراسة بالترم الثانى وكيفية الدراسة والحضور به من حيث تلقي المقررات والمحاضرات العلمية.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، مواعيد رجوع وعودة الدراسة داخل كليات جامعة حلوان المختلفة.

وأكد "رفاعي" على عودة الدراسة يوم السبت الموافق 20 مارس 2020 فى كليات الجامعة بالتتابع مع الاستمرار بتطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) و مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري المدرجات ولقاعات التدريس.

وأستطرد رفاعي أن الجامعة سوف تطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمباشر.

وأشار رفاعي أن الجامعة سوف تتبع نظام التعليم الهجين فى الترم الثانى بحيث يكون 60% تعليم بشكل مباشر و 40% تعليم الالكتروني.

ونوه الى أن الحضور في الكليات سوف يكون يومين الكليات النظرية و 4 أيام العلمية، وفقا للاجراءات الاحترازية الوقائية التى تتبعها الجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا. 


وفى إطار متصل قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية قد بدءت فى عقد الاختبارات الإلكترونية وانها تطبق لأول مرة بالكلية، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا. 

وصرح الدكتور سامح سرور أن كلية الصيدلية بجامعة حلوان أول كلية صيدلة فى مصر تتبنى تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات .

هذا وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

تمتلك جامعة حلوان العديد من البرامج الاكاديمية الفريدة بكافة الكليات التى تؤهل الطلاب لسوق العمل و تعمل على تطوير مهاراتهم لربط العلم بالصناعة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.  

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة وخاصةً التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل، وهو مايساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الانتاج المحلي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صيدلة حلوان: امتحانات طلاب الأعذار الطبية فى آخر التيرم الثانى

جامعة حلوان: قبول العذر الطبى عن الامتحانات بسبب كورونا... وعودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48 ساعة

الأعذار الطبية وتأجيل الامتحانات.. نائب رئيس جامعة حلوان يكشف عن حالة يتم فيها التأجيل.. وقراران مهمان لـ عميد صيدلة

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

حلوان أول جامعة مصرية تعقد اختبارا تجريبيا للامتحانات الإلكترونية

بدء الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة جامعة حلوان

ترشيحاتنا

فشل في اغتصابها.. ضبط محام هتك عرض طفلة في شقته بالعمرانية

عودة كارتيرون تعيد الأمل إلى ثلاثي الزمالك

علقة ساخنة لـ شاب حاول خطف طفل في توك توك بالغربية.. وقرار من النيابة

بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. محمد رمضان يطمئن جمهوره.. فيديو

خلي بالك.. تغريمك 5 ملايين جنيه حال افتتاحك شركة أو محل صناعي دون ترخيص

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة .. حوافز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة