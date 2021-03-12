غنت للرئيس السوري.. 5 معلومات عن المطربة أمينة شعبان

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة، بعدما عثرت الشرطة السورية على جثمان المطربة والممثلة أمينة شعبان، بعد يومين من وفاتها، واكتشف الجيران الوفاة بعد انبعاث رائحة غريبة من منزلها، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة.



وفيما يلي نرصد أبرز 5 معلومات حول الفنانة السورية الراحلة.





- لُقبت بـ"المطربة المخملية"، وتقدمت لمسابقة بالإذاعة والتلفزيون السوري لانتقاء الأصوات الجميلة، ولِحَظِّها العاثر؛ كان والدها رئيس اللجنة، فنجحت بعلامة جيدة ، لكنه اعترض على دخولها عالم الغناء.





- تقدمت إلى لجنة انتقاء ممثلين بالمسرح العسكري- قبل أن تبلغ العشرين- واختيرت لتصبح ممثلة بالمسرح القومي.





- سافرت إلى الأردن ولبنان لتبدأ المرحلة الثانية بأغنياتها الوطنية، فتألقت بأغنية "حافظ العهد"، وأغنية "أنت سيف الشام يا سيف العرب" لراشد الشيخ كلمات وألحان، التي مدحت بهما الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.





- ذهبت إلى مصر وأدت أغنية «اديني عهد الهوى» التي لحنها لها طلال مداح.



- كانت نهايتها مأساوية، إذ عثرت الشرطة السورية على جثتها في حالة تعفن داخل شقتها.