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الإفتاء: يجب التيسير في شروط الزواج وعدم إجبار المرأة على الارتباط بمن لا ترضاه

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:15 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترضاه، وأنه لا بد من رضاها وقبولها، مشيرًا إلى أن إجبار المرأة على الزواج؛ أمر يخالف الشرع الشريف.

وشدد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، على وجوب تصحيح أي ظلم للمرأة، من الذين بعدوا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية؛ لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة كافة حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق يعد إهدارًا لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة.

وأوضح شوقى علام، أنه يجب التيسير فى أمور الزواج، مع المسكن، والمهر.

ولفت إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل؛ مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث.

وأضاف مفتي الجمهورية : «أننا لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام في إطار الضوابط الشرعية؛ فهذا جانب إيجابي ومنصف».
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