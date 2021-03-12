أول تعليق من تركي آل الشيخ بشأن تدخله فى رحيل وعودة كارتيرون للزمالك





وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيس بوك"، "لازلت اوضح من لحظة اعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر الشقيقة ولا تزال الاشاعات والاقاويل وآخرها اليوم عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك ... قولًا واحدًا لا لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان ليس في مصر فقط وغير مصر إلا استثماري وتملكي لنادي الميريا الاسباني ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير ... فقط هذه علاقتي بكرة القدم ... وللتوضيح لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جدًا ... وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين أتواصل معهم هاتفيًا أو يزوروني في المملكة ... لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الاخبار غير الحقيقية والمغرضة ... التي اعلم ان الهدف من ورائها تشويه لصورتي ويقف خلفها جهات اعلمها جيدًا ... حفظ الله أمتنا العربية ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ودمتم بخير ".





ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق، وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة، وقررت تعيين باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بدلا منه.

وكان المدرب البرتغالى تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونصف نهائي كأس مصر، وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/ 2021.

علق تركي آل الشيخ المُستشار الحالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، على ما تردد فى الآونة الأخيرة بشأن تدخله في رحيل كارتيرون عن الزمالك، وعودته مجددا.