حظر تجول كامل.. قصة أول مدينة تعود للإغلاق الكامل بسبب كورونا

تستعد مدينة (ناجبور) في غرب الهند، لأن تكون أول مدينة رئيسية في البلاد تعود إلى الإغلاق الكامل؛ بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، سيستمر الإغلاق لمدة أسبوع، بدءا من 15 مارس الجاري، ليشمل المناطق المجاورة في المنطقة أيضًا، خاصة أن ولاية ماهاراشترا، حيث تقع ناجبور، تعد بؤرة لتفشي عدوى (كوفيد-19) مع أكبر عدد من الحالات النشطة والمؤكدة في الهند.
وسجلت الهند أكثر من 11 مليون حالة إصابة و157 ألف حالة وفاة حتى الآن، وتم وضع منطقة أمارافاتي، في ولاية ماهاراشترا أيضًا ، تحت الإغلاق الكامل لمدة أسبوع في فبراير بسبب ارتفاع عدد الحالات.
ويخشى العلماء من أن تكون السلالات الجديدة من عدوى كورونا قد تكون أحد أسباب زيادة الحالات في الولاية، أما السبب الآخر المحتمل هو التراخي في اتباع بروتوكولات السلامة الخاصة بفيروس كوفيد -19.
ويأتي هذا الإغلاق بالتزامن مع حملة التطعيم في الهند، والتي بدأت في يناير الماضي، حيث حصل أكثر من 20 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 حتى الآن.
وستتبع المدينة الإغلاق بنسبة حضور الموظفين 25٪ فقط من الحضور في المكاتب الحكومية والصناعات، وستبقى جميع المؤسسات والمحلات غير الضرورية الأخرى مغلقة، فيما ستظل الخدمات الأساسية مثل المستشفيات ومحلات البقالة مفتوحة، مع إغلاق المطاعم والسماح بتوصيل الطلبات للمنازل فقط، إتباعا لاوامر الشرطة بفرض حظر تجول صارم.