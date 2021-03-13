حظر تجول كامل.. قصة أول مدينة تعود للإغلاق الكامل بسبب كورونا

تستعد مدينة (ناجبور) في غرب الهند، لأن تكون أول مدينة رئيسية في البلاد تعود إلى الإغلاق الكامل؛ بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، سيستمر الإغلاق لمدة أسبوع، بدءا من 15 مارس الجاري، ليشمل المناطق المجاورة في المنطقة أيضًا، خاصة أن ولاية ماهاراشترا، حيث تقع ناجبور، تعد بؤرة لتفشي عدوى (كوفيد-19) مع أكبر عدد من الحالات النشطة والمؤكدة في الهند.