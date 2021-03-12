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ترميم الحماقات..عماد أديب يكشف سبب حديث أردوغان الجيد عن مصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:02 م
عماد اديب
عماد اديب
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حمزة شعيب
قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن تصريحات المستشار الأول لأردوغان أنه بدون مصر وتركيا لن يحدث استقرار في المنطقة؛ تعبر عن ضغوط علي القيادة التركية.

وتابع أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،: " نحن مواطني جمهورية مصر العربية نطالب باعتذار رسمي وواضح عن ما بدر منهم خلال السنوات الماضية ولا يمكن لنا أن ننسى ما فعلوه بنا خلال 9 سنوات".

وأردف عماد الدين أديب:" قواعد اللعبة الدولية اتغيرت بمجيء بايدن خلفا لدونالد ترامب، والوضع الداخلي في تركيا صعب جدا، مضيفا:" مصالحة قطر مع السعودية والإمارات ومصر؛ دفعت أردوغان لتغيير سياساته تجاه مصر".

 واكمل:" تركيا تطرق باب المصالحة مع مصر من خلال كلام رومانسي لترميم حماقات أرودغان خلال السنوات الماضية، لافتا إلي أن الأيام القادمة ستكون كاشفة لمدي جديتهم التصالح أم لا.
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