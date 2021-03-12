ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حان الآن لـ أدهم نابلسي تقترب من 54 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:38 م
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
Advertisements
محمد نحلة
حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن"  لـ أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا، واقترب من حاجز الـ 54 مليونا و609 آلاف مشاهدة بعد مرور فترة قصيرة على طرح الأغنية على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان".

عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجاية بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حان الآن لـ أدهم نابلسي تقترب من 23 مليون مشاهدة.. فيديو

حان الآن لـ أدهم نابلسي تحقق ٢٩ مليون مشاهدة

حان الآن لـ أدهم نابلسي تتخطى 30 مليون مشاهدة

حان الآن لـ أدهم نابلسي تحقق 31 مليون مشاهدة

حان الآن لـ أدهم نابلسي تحقق 40 مليون مشاهدة

حان الآن لـ أدهم نابلسي تتخطى 40 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

الكويت.. قرار عاجل بإلغاء النقاط الأمنية في تطبيق الحظر

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

هيثم عرابي : كارتيرون رحل عن الزمالك بطريقة سيئة وعودته خاطئة

المحكمة تلزم محمد الشناوي بسداد 1.5 مليون جنيه

بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. محمد رمضان يطمئن جمهوره.. فيديو

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل بعد صراع مع المرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة