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فن

أخبار الفن| محمد رمضان يتعرض لإصابة خطيرة.. ياسمين صبري بملابس قصيرة بعد الظهور بالحجاب

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:49 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.

أصيب الفنان محمد رمضان، ببعض الحروق في ظهره أثناء تصويره بعض المشاهد في مسلسل  "موسي" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الراحلة، وذلك بعد فترة من الابتعاد عن متابعيها متأثرة بأحزانها. 

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بملابس قصيرة، وذلك بعد حالة الجدل أثارتها خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بالحجاب والزي الخليجي. 

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين، بيانًا صحفيًا ضد حفل قصر البارون، قالت فيه: «من المؤسف أن هناك أشخاص يتصورون أنفسهم أكبر من القانون ويتمادون في الإعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والملحنين والورثة أصحاب الحقوق في المصنفات الغنائية رغم سعي الدولة لحماية تلك الحقوق وإهتمامها بصياغة التشريعات المقننة لها، مما يجعلنا كممثلين عن المؤلفين والملحنين في مصر نستنكر وبشدة تلك الإعتداءات التي جرت علي حقوق أغاني الفنان عبد الحليم حافظ وصناعها». 


حضر موقع صدى البلد اليوم أول مشاهد تصوير فيلم كومانجي بحضور أبطاله في مدينة الإسماعيلية، وسط أجواء طبيعية ساحرة، حيث يتم تصوير أول المشاهد في مكان يشبه الغابة ويستعينون أيضا بمشاهد لعدد من الصقور والخيل.

تحظي دينا الشربيني تحظى باهتمام كبير من الجمهور بخاصة بعد وقوع الانفصال بينها وبين الفنان عمرو دياب.


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