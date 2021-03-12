وزير البترول ينعى الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى الذى وافته المنية اليوم ، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.





وأشاد الوزير فى بيان له قبل قليل، بما قدمه الكاتب الكبير طوال حياته من جهود مخلصة لتنوير وتثقيف الرأى العام بالقضايا الوطنية ودعمه للدولة المصرية وجهودها البناءة سواء بالتوضيح الشارح أو النقد البناء عبر كتاباته المتميزة فى العديد من الصحف الحزبية والمستقلة التى كان تتزين كل صباح بمقالات الراحل الكريم .



