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اقتصاد

وزير البترول ينعى الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:24 م
الملا
الملا
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مايكل عياد
نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمزيد من الحزن والأسى  الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى الذى وافته المنية اليوم ، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. 

وأشاد الوزير فى بيان له قبل قليل، بما قدمه الكاتب الكبير طوال حياته من جهود مخلصة لتنوير وتثقيف الرأى العام بالقضايا الوطنية ودعمه للدولة المصرية وجهودها البناءة سواء بالتوضيح الشارح أو النقد البناء عبر كتاباته المتميزة فى العديد من الصحف الحزبية والمستقلة التى كان تتزين كل صباح بمقالات الراحل الكريم .

كما ثمن دوره البارز فى زيادة الوعى بالقضايا وأهمية الصناعة البترولية على مدار تاريخه ، حيث كان أحد رواد تحرير شئون البترول فى الصحافة المصرية والعربية .
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