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رياضة

سر انتعاش خزينة نادي الزمالك فى الفترة الحالية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:35 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن سر الانتعاشة المالية التي مر بها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الزمالك حصل على ٢٠ مليون من البنك الأهلي نظير إعلانات، ونفس المبلغ مقابل مصالحة من الخطوط القطرية،  و٥ ملايين جنيه من هيئة البريد نظير إيجار محلات.

وأشار إلى أن الزمالك انتعشت خزينته بعائد بيع يحيي خالد لاعب فريق اليد وباقي مستحقات الشركة الراعية بجانب دعم وزارة الرياضة من الزمالك بجانب مقدم عقد فرجاني ساسي والذي لم يحصل عليه في تونس قبل مباراة الترجي بعدما طلب تأجيل التوقيع.

وأتم أن منشور المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للأهلي سابقًا، يؤكد انتعاش خزينة نادي الزمالك من الشركات الراعية.
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