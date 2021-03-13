قطعة سجق تخنق طفل عمره عامين حتى الموت.. تفاصيل

بعد عامين من البحث والتحقيق، توصل المسئولون عن التحقق إلى أن وفاة طفل غامضة قبل عامين كانت بسبب تناوله قطعة من السجق.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الطفل جيمس مانينج الذي يبلغ من العمر عامين، في رحلة إلى "بوجنور ريجيس" غرب ساسكس في بريطانيا، في 6 يونيو 2018، ولكن سرعان ما تحولت الرحلة إلى مأساة وتوفي لاحقا في المستشفى.
وقالت مساعدة الطبيب الشرعي لوست ساسكس، كارين هارولد، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تتدخل مبكرا لإنقاذه، وربما لو كانت تدخلت مبكرا ربما قلل ذلك من فرص اختناقه حتى الوفاة.
وكان جيمس مع والدته في المطعم، وتفاجئت بأنه واجه صعوبة في البلع خلال تناولهما الطعام، واتصلت بالمستشفى حيث أرسلت المسعفون لمساعدة الطفل، ولكنهم أُجبروا على ترك سيارة الإسعاف الخاصة بهم والوصول سيرا على الأقدام إلى المطعم بعد العثور على طريق مسدود بالبوابات المغلقة والحواجز.
ادعت والدة جيمس ناتالي ريفز أن موظفي بوتلين لم يساعدوا ابنها وهو يختنق حتى الموت، خاصة انه كان يعاني من تاريخ مرضي من صعوبات في التنفس.
وكان هذا الحادث المؤلم صادما لجميع أسرته والموجودين ف يالمطعم الذين سعوا لإنقاذ حياة جيمس، الذي توفي بعد أسبوعين في مستشفى ساوثهامبتون العام في 20 يونيو 2018.