قطعة سجق تخنق طفل عمره عامين حتى الموت.. تفاصيل

بعد عامين من البحث والتحقيق، توصل المسئولون عن التحقق إلى أن وفاة طفل غامضة قبل عامين كانت بسبب تناوله قطعة من السجق.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الطفل جيمس مانينج الذي يبلغ من العمر عامين، في رحلة إلى "بوجنور ريجيس" غرب ساسكس في بريطانيا، في 6 يونيو 2018، ولكن سرعان ما تحولت الرحلة إلى مأساة وتوفي لاحقا في المستشفى.





وقالت مساعدة الطبيب الشرعي لوست ساسكس، كارين هارولد، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تتدخل مبكرا لإنقاذه، وربما لو كانت تدخلت مبكرا ربما قلل ذلك من فرص اختناقه حتى الوفاة.



