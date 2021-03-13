دبلوماسي سابق : ثورة 30 يونيو نقطة تحول في العلاقات المصرية الروسية

كشف السفير المصري الأسبق في روسيا عزت سعد، مراحل تطور العلاقات المصرية الروسية عبر التاريخ، مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية مرت بفترات صعود وهبوط.





وأضاف سعد، في حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه من الممكن تقسيم العلاقات مع روسيا على ثلاث مراحل، مستدركا أن أول مرحلة كانت الصعود كانت في الستينيات والخمسينات ونذكر السد العالي ومصنع الحديد والصلب والألومنيوم والتعاون العسكري، لافتا إلى أن الثانية كانت في فترة 1973 وبالتحديد شهر يوليو، ووفاة الرئيس السادات والتي تم طرد الخبراء الروس.





وأكمل أنه في عام 76 مصر انسحب من جانب واحد مع المعاهدة الصداقة والتعاون مع روسيا وشهدت العلاقات بين البلدين انهيار، مستدركا أن في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان مؤمن بوجود علاقات كاملة مع الاتحاد السوفيتي وتطورات العلاقات ووصل حجم التبادل التجاري لـ 4 مليار دولارًا.





وتابع سعد، أن الروس كان لديهم شكوك في اتجاه مصر لهم وكان يتم اللجوء لها كصديق احتياطي، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول كبير في العلاقات المصرية الروسية للأمام، وبالتحديد بعد زيارة السيسي ووزير الخارجية في 14 نوفمبر لعام 2013.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن الرئيس السيسي زار روسيا 6 مرات في سنوات حكمة حتى اليوم، وزيارة السيسي لروسيا أول مرة شهدت إرادة مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين بلا سقف.