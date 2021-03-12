سفيرنا الأسبق لروسيا: أهمية مصر لروسيا تأتي من قوة دورها في الشرق الأوسط

أكد السفير المصري الأسبق في روسيا عزت سعد، أن مصر دولة مهمة على مدار التاريخ لروسيا، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية مرت بثلاث مراحل.





وأوضح سعد، في حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن أهمية مصر لروسيا تأتي من قوة دورها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المبادئ الحاكمة للسياسية الخارجية الروسية تتفق مع المبادئ المصرية.





وأضاف السفير المصري الأسبق في روسيا، أن التعاون العسكري المصري الروسي في مجالات مختلفة يحدث في إطار من المساواة والاحترام بين الدولتين.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن مصر ورسيا تتفقان في وجهات النظر بشأن إقرار الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه لدى الروس شكوك في اتجاه مصر لهم ويتم اللجوء لهم كصديق إحطياتي.





وأكد أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول كبير في العلاقات المصرية الروسية للأمام، وبالتحديد بعد زيارة السيسي ووزير الخارجية في 14 نوفمبر لعام 2013.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن الرئيس السيسي زار روسيا ستة مرات في سنوات حكمة حتى اليوم، وزيارة السيسي لروسيا أول مرة شهدت إرادة مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين بلا سقف.



