مجرة لامعة.. ناسا تتوج صورة التقطها فلكي لبناني هاوٍ

توجت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للمرة الثانية جهود المصور اللبناني وسام أيوب، بعدما اختارت إحدى صوره ضمن فئة "صورة اليوم" على موقعها الإلكتروني الرسمي.





وبحسب قناة "سكاي نيوز"، تتوج ناسا بشكل يومي أفضل مصوري السدم والمجرات والكواكب، من خلال اختيار أفضل صورهم وعرضها على موقع الوكالة الرسمي.





واليوم الجمعة، اختارت "ناسا" صورة وسام أيوب، التي تظهر واحدة من ألمع المجرات، في مشهد مذهل.





وتعرف هذه المجرة باسم "Messier 81" أو "NGC 3031"، واكتشفت في القرن الثامن عشر، وهي مماثلة في الحجم لمجرة درب التبانة. وهذه هي المرة الثانية التي تتوج "ناسا" إحدى صور المصور اللبناني وسام أيوب.





وفي 17 أكتوبر الماضي، نجح وسام أيوب لأول مرة في حفر اسمه على لائحة وكالة الفضاء الدولية "APOD NASA"، عندما اختارت صورته ضمن فئة "صورة اليوم".





ويمتلك أيوب سجلا مليئا بالصور الفضائية من سُدُم ومجرات وكواكب، التي تستغرق منه جهدا وتركيزا كبيرين لإظهارها في حلة مدهشة ومتميزة أثارت إعجابا واسعا على الصعيد الدولي.





وفاز وسام أيوب بعدد من الجوائز العالمية الأخرى منها جائزة (أفضل صورة لليوم 19 أكتوبر 2020) من موقع "أستروبن الشهير" "AstroBin" المتخصص بالصور الفضائية.





كما نال جائزة (أفضل صورة للأسبوع 19 أكتوبر 2020) من موقع الشركة الخاصة لتصنيع كاميرات التليسكوب "ZWO Astronomy Cameras". ويعرض وسام أيوب صوره الفضائية الرائعة على مواقع عدة منها صفحته على إنستجرام.