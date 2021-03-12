بيراميدز يهنئ أبوريدة بعضوية مجلس الفيفا

توجه مجلس إدارة نادي بيراميدز والرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد وجميع العاملين بالنادي، بالتهاني القلبية للمهندس هاني أبوريدة بمناسبة فوزه بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.





ونجح أبوريدة في الفوز بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي، فيفا، وهو أعلى هيئة تنفيذية لكرة القدم في العالم، للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه بالتزكية على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، والتي جرت في العاصمة المغربية، الرباط.





ويود بيراميدز التأكيد على أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن ينال أبوريدة ثقة العالم وجميع المسئولين في كرة القدم، ويكفي أنه بات أقدم الأعضاء في المجلس الذي يدير كرة القدم في العالم أجمع، مشددا على أنه شخصية تتمتع بالاحترام في كل مكان وجدير بالمكانة العظيمة التي وصل إليها.





وتمنى بيراميدز التوفيق لأبوريدة في المرحلة المقبلة وأن يكمل مشواره الناجح في تطوير كرة القدم المصرية والأفريقية والعالمية، خاصة وأن لا يتأخر مطلقا عن تقديم كل الدعم لجميع الأندية المصرية والمنتخبات ويقف بجوارها في كل مكان.