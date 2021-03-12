بيراميدز يهنئ أبوريدة بعضوية مجلس الفيفا

توجه مجلس إدارة نادي بيراميدز والرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد وجميع العاملين بالنادي، بالتهاني القلبية للمهندس هاني أبوريدة بمناسبة فوزه بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.
ونجح أبوريدة في الفوز بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي، فيفا، وهو أعلى هيئة تنفيذية لكرة القدم في العالم، للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه بالتزكية على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، والتي جرت في العاصمة المغربية، الرباط.
ويود بيراميدز التأكيد على أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن ينال أبوريدة ثقة العالم وجميع المسئولين في كرة القدم، ويكفي أنه بات أقدم الأعضاء في المجلس الذي يدير كرة القدم في العالم أجمع، مشددا على أنه شخصية تتمتع بالاحترام في كل مكان وجدير بالمكانة العظيمة التي وصل إليها.
وتمنى بيراميدز التوفيق لأبوريدة في المرحلة المقبلة وأن يكمل مشواره الناجح في تطوير كرة القدم المصرية والأفريقية والعالمية، خاصة وأن لا يتأخر مطلقا عن تقديم كل الدعم لجميع الأندية المصرية والمنتخبات ويقف بجوارها في كل مكان.