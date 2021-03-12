الصحة البحرينية تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة، أن الفحوصات التي بلغ عددها 15763 اليوم ، أظهرت تسجيل 744 حالة قائمة جديدة منها 251 حالة لعمالة وافدة، و 478 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 15 حالة قادمة من الخارج.





وبحسب بيان الصحة البحرينية؛ فقد تم رصد تعافي 754 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 123170 حالة، مشيرة الي وفاة حالتين خلال الساعات الماضية.





وبينت الوزارة بان عدد الحالات القائمة تحت العناية 57 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 107 حالات.





وأضافت :، في حين أن 6118 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 6175 حالة قائمة .



