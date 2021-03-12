الزمالك يهنئ أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي للـ فيفا

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز بالتهنئة للمهندس هاني أبو ريدة بمناسبة ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «‏كاف».‏





ويؤكد نادي الزمالك،أن نجاح المهندس هاني أبو ريدة يعد نجاحا للرياضة المصرية، واستكمالا للمسيرة الناجحة للرياضة المصرية في ظل الدعم الكبير الذي تمنحه القيادة السياسية في الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.





وفاز المهندس هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية، بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتزكية، وذلك بعد انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو، وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.‏