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توك شو

طلعت البهلول: لا نمتلك ثقافة السلامة والصحة المهنية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد محمد طلعت البهلول خبير السلامة الأمنية، إننا لا نمتلك ثقافة السلامة، سواء المهنية أو العلاجية أو الغذائية أو المرورية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم لا تضع صفحة واحدة عن السلامة، مناشدا بضرورة إدخال منهج السلامة للأطفال.

 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فيروس كورونا مثل الحريق، الجائحة تأكل البشر والحريق يأكل الممتلكات، والاثنين على رأس الأولويات.


وتابع: "رأينا ما جناه الناس من وراء عقار فيصل التي تم إزالته اليوم، الذي كان في مكان مخالف وبه مخزن مخالف".

ونفذت قوات المفرقعات بالتعاون مع الجهات التنفيذية، اليوم، قرار تفجير عقار فيصل المحترق بأسلوب “النسف الحذر”، بعدما زرعت الديناميت وأخلت العقارات المجاورة، وأغلقت الطريق الدائري.


وغطت سماء المنطقة الدخان والأتربة، بعد سماع صوت تفجير ضخم في مكان عقار فيصل المحترق الذي لم يستغرق دقائق معدودة.

ولم يسفر التفجير عن أي أضرار بالعقارات المجاورة، كما سقط عقار فيصل بشكل رأسي ولم يميل عن مكانه كما كان محدد له من قبل الإدارة الهندسية.

وتواجدت سيارات الإسعاف في مكان العقار تحسبًا لوقوع اختناقات أو إصابات.
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