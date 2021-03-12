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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن أسرة مبارك.. تركيا تواصل توددها لمصر.. الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا ضد كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:33 م
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
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صدى البلد
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك وعدد من قيادات نظامه، بينهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

كثفت تركيا، اليوم الجمعة، محاولات التودد إلى مصر، داعية إلى تعزيز الاتصالات الدبلوماسية، لإنهاء الأزمة الممتدة مع القاهرة منذ سنوات، حيث تسعى أنقرة لكسر عزلتها الإقليمية.

منحت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وثق سكان محافظات سعودية تتبع منطقة الرياض، بعد ظهر اليوم الجمعة، وصول عاصفة "حمراء" رملية كثيفة تجتاح مناطق المملكة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدت الرؤية معدومة بسبب كثافة الرمال.

أفادت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، بإلغاء جميع النقاط الامنية لتطبيق الحظر الجزئي في البلاد. 

وافقت سلطات مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية على منح تعويض بقيمة 27 مليون دولار لأسرة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض في مايو الماضي، مقابل تنازلها عن القضية.

علق الأردن على قرار منع طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من عبور أجوائه، ما أدى إلى تأجيل زيارة مرتقبة لنتياهو إلى الإمارات، حيث أعربت المملكة الأردنية عن غضبها تجاه إسرائيل بسبب تعطيل زيارة ولي العهد الأمير الحسين الدينية الى المسجد الاقصى ليلة الاسراء والمعراج.
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