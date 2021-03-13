الاتحاد العام للمصريين في الخارج يدين كل ما جاء من أكاذيب حول ملف حقوق الإنسان بمصر

أعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن رفضه التام لما تضمنه بيان موقع من بعض الدول ، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات مرسلة غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.





وقال بيان للاتحاد إن الادعاءات الصادرة من مجلس حقوق الانسان لم تكن منصفة للحق بسبب الازدواجية في المعايير ورغبة الدول الموقعة عليها في إدانة مصر بسبب الضغوط التي تمارس عليها من جراء المصالح المتنامية بين هذا المجلس وبين جهات أخرى وكان يجب على الدول الموقعة على البيان ضرورة المراجعة التدقيق في مثل هذا الكلام المرفوض ، والتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّهات سياسية فقط تتضمن مغالطات دون أسانيد وبراهين وأدله .





وتابع أن ما جاء في هذا البيان من مهاترات ومغالطات القصد منه الأدانة فقط دون النظر إلى الممارسات القمعية في دول كثيرة في العالم دائما ما تدعي انها ام الديموقراطية وحقوق الإنسان .





وشدد على أن هناك معايير مختلفه ومطاطة تتخذها المنظمات الدولية بين الحين والحين للضغط على مصر ولم تسأل نفسها هذه المنظمات ما هو المقابل لتغيير موقفها كلما ارادت الجماعات الإرهابية الضغط على مصر .

وأكد البيان أن حقوق الانسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون .. فهل علاج شعب بأكمله من أمراض مستشريه هو تجاوز في حقوق الانسان ، وهل مسكن لكل مواطن مجاني ومفروش فيه خرق لحقوق الانسان ، وهل شبكات الطرق الجديدة ووسائل المواصلات الجديدة والمدن ورفع كفاءة الصحه والتعلم خرقًا وتجاوزًا لحقوق الانسان .