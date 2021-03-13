أشرف زكي : تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات في إعلان محمد رمضان

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان.





وأضاف "أنا كلفت محامى النقابه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".





وأوضح: "هؤلاء تسببوا في تعريض حياة بنى آدم للموت.. ودورنا أن نأتي بحق هؤلاء الناس " .





وكتبت شقيقة أحد المصابين في الإعلان، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن أحد مصممي مشاهد الأكشن الشهير ، والذي يشارك محمد رمضان في كثير من الأعمال ، قد أهمل في حق شقيقها؛ ما عرَّضه لحروق في مناطق حساسه في جسده.





وتعرض الفنان محمد رمضان أيضا لإصابة بحروق في ظهره، أثناء تصويره أحد الإعلانات، المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك.





ونشر رمضان صورًا وفيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.



