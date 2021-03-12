ولا تقدروا تهزوا شعرة في مصر.. عمرو أديب يوجه رسالة لإعلاميي الإخوان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا تسعى لاختلاق المشكلات، ولكنها لا تقبل الإهانة، لافتا أن الإدارة التركية تزعم- من خلال تصريحات مسؤولين- أن العلاقات بمصر تحسنت، ولكن رغم ذلك، الوسائل الإعلامية مستمرة في هجومها على الدولة المصرية.





وتابع أديب خلال مداخلة تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" علاقتنا سيئة جدا منذ 2013، وما نقوله منذ شهور وسنوات: "لو سمحت متدخلش في شؤوني الداخلية، ده مش شرط، ده الطبيعي ومش شيء غريب".





وعن الإعلاميين المنتمين للإخوان والذين تستخدمهم أنقرة للهجوم علي مصر، قال أديب:" ولا عشرة زيهم يعرفوا يهزوا شعرة في مصر"، موجها رسالة للنظام التركي: "ماتتدخلش في شؤوني الداخلية، ولا تهدد أمني القومي ، سيب وأنا أسيب".





وأردف :" تركيا بقالها 8 سنوات تدعم الإخوان ماذا جنت؟ .. تخيلوا لو عملنا حزب العمال الكردستاني معسكر في مصر ودربناه، ومحطات ناطقة بالتركية كل يوم تقوم تسب وتلعن في أردوغان موقفك ايه؟



