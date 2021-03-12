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توك شو

ولا تقدروا تهزوا شعرة في مصر.. عمرو أديب يوجه رسالة لإعلاميي الإخوان

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:45 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا تسعى لاختلاق المشكلات، ولكنها لا تقبل الإهانة، لافتا أن الإدارة التركية تزعم- من خلال تصريحات مسؤولين- أن العلاقات بمصر تحسنت، ولكن رغم ذلك، الوسائل الإعلامية مستمرة في هجومها على الدولة المصرية.

وتابع أديب خلال مداخلة تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" علاقتنا سيئة جدا منذ 2013، وما نقوله منذ شهور وسنوات: "لو سمحت متدخلش في شؤوني الداخلية، ده مش شرط، ده الطبيعي ومش شيء غريب".

وعن الإعلاميين المنتمين للإخوان والذين تستخدمهم أنقرة للهجوم علي مصر، قال أديب:" ولا عشرة زيهم يعرفوا يهزوا شعرة في مصر"، موجها رسالة للنظام التركي: "ماتتدخلش في شؤوني الداخلية، ولا تهدد أمني القومي، سيب وأنا أسيب".

وأردف :" تركيا بقالها 8 سنوات تدعم الإخوان ماذا جنت؟ .. تخيلوا لو عملنا حزب العمال الكردستاني معسكر في مصر ودربناه، ومحطات ناطقة بالتركية كل يوم تقوم تسب وتلعن في أردوغان موقفك ايه؟

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