السفير عزت سعد: المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية الروسية تتفق مع نظيرتها المصرية

قال السفير المصري الأسبق في روسيا، عزت سعد، إن المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية الروسية، تتفق مع نظيرتها في مصر، مضيفا أن مصر وروسيا تتفقان في وجهات النظر بشأن إقرار الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط.





وأضاف سعد، في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أن التعاون العسكري المصري الروسي في مجالات مختلفة يحدث في إطار من المساواة والاحترام بين الدولتين.





وقال السفير، إن العلاقات المصرية الروسية مرت بفترات صعود وهبوط، مضيفا أنه من الممكن تقسيم العلاقات مع روسيا على 3 مراحل.





وتابع السفير، أن أول مرحلة كانت الصعود كانت في الخمسينات و الستينيات، ونذكر السد العالي ومصنع الحديد والصلب والألومنيوم والتعاون العسكري، لافتا إلى أن الثانية كانت في فترة 1973 وبالتحديد شهر يوليو و وفاة الرئيس السادات والتي تم طرد الخبراء الروس.





وأكمل أن في عام 76 مصر انسحب من جانب واحد مع المعاهدة الصداقة والتعاون مع روسيا وشهدت العلاقات بين البلدين انهيار، مستدركا أن في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان مؤمن بوجود علاقات كاملة مع الاتحاد السوفيتي وتطورات العلاقات ووصل حجم التبادل التجاري لـ 4 مليار دولارًا.





وتابع سعد، أنه لدى الروس شكوك في اتجاه مصر لهم ويتم اللجوء لهم كصديق إحطياتي، مؤكد أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول كبير في العلاقات المصرية الروسية للأمام، وبالتحديد بعد زيارة السيسي ووزير الخارجية في 14 نوفمبر لعام 2013.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن الرئيس السيسي زار روسيا ستة مرات في سنوات حكمه حتى اليوم، وزيارة السيسي لروسيا أول مرة شهدت إرادة مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين بلا سقف.