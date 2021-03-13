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حوادث

لشكه في سلوكها.. شاب يقتل شقيقته بـ سوهاج

السبت 13/مارس/2021 - 12:54 ص
شاب يقتل شقيقته
شاب يقتل شقيقته
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أنغام الجنايني
لقيت فتاة في بداية العشرينات من عمرها، مصرعها على يد شقيقها لشكه في سلوكها، بمنطقة السماكين قبلي بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسماع صوت ضجيج وصراخ من منزل القتيلة ثم رؤية دماء تسيل من أسفل الباب حتى الشارع.


وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة فتاة عشرينية غارقة بالدماء، واثبتت التحريات الأولية وجود خلافات بينها وبين شقيقها قبل العثور على جثتها بساعة واحدة.

تم ضبط المتهم عقب إبلاغ والدته عنه واتهامه بقتل نجلتها، وتم احتجازه لحين العرض على النيابة العامة للتحقيقات، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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