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أخبار العالم

أمريكا تعلن استمرار تعليق المساعدات الأمنية لإثيوبيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:46 م
أمريكا تعلن استمرار
أمريكا تعلن استمرار تعليق المساعدات الأمنية إلى إثيوبيا
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قسم الخارجي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها مستمرة في تعليق المساعدات الأمنية إلى إثيوبيا، وذلك بعد أيام من وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعمال العنف في إقليم تيجراي بأنها "تطهير عرقي".

وأوضح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه بينما قررت الولايات المتحدة استئناف بعض أنواع المساعدات لإثيوبيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي؛ إلا أن المساعدات بشأن البرامج الأخرى وقطاع الأمن ستظل متوقفة مؤقتا، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المسؤول الأمريكي في إفادة صحفية "بالنظر إلى البيئة الحالية في إثيوبيا.. قررنا عدم إلغاء تعليق المساعدات الأمريكية عن البرامج الأخرى، بما في ذلك معظم البرامج في قطاع الأمن".

وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتونبي بلينكين "ممارسات التطهير العرقي" في إقليم تيجراي الإثيوبي، داعيا إلى فتح تحقيق ووقف جميع الأعمال القتالية.
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