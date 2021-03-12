أمريكا تعلن استمرار تعليق المساعدات الأمنية لإثيوبيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها مستمرة في تعليق المساعدات الأمنية إلى إثيوبيا، وذلك بعد أيام من وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعمال العنف في إقليم تيجراي بأنها "تطهير عرقي".





وأوضح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه بينما قررت الولايات المتحدة استئناف بعض أنواع المساعدات لإثيوبيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي؛ إلا أن المساعدات بشأن البرامج الأخرى وقطاع الأمن ستظل متوقفة مؤقتا، وفقا لوكالة "رويترز".





وقال المسؤول الأمريكي في إفادة صحفية "بالنظر إلى البيئة الحالية في إثيوبيا.. قررنا عدم إلغاء تعليق المساعدات الأمريكية عن البرامج الأخرى، بما في ذلك معظم البرامج في قطاع الأمن".



