عمرو أديب: مصر تعاملت مع تصريحات تركيا بكل رقي

علق الإعلامي عمرو أديب، علي محاولات النظام التركي التودد والتقارب مع مصر، قائلا:" الإدارة المصرية تعامل مع التصريحات بشكل راق وفيه الكثير من الشموخ".





وتابع أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية " والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: "مصر قالت إنها ضد التدخل في الشؤون الداخلية، وأكدت أيضًا أنها تحافظ على الأمن القومي العربي، أي أنها لا تتعامل بمفردها، لكنها تتعاون مع الدول العربية".





وأردف عمرو أديب:" منذ 4 أيام وزير الدفاع التركي قال كلاما قويا وجيدًا عن العلاقات مع مصر ووصفها بأنها تاريخية وأن مصر دولة مهمة جدًا، كل ده مش تحت الترابيزة، ده اتجاه دولة، لأن الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية قالوا نفس التصريحات".





وأردف :" تركيا بقالها 8 سنوات تدعم الإخوان ماذا جنت؟ ..تخيلوا لو عملنا حزب العمال الكردستاني معسكر في مصر ودربناه، ومحطات ناطقة بالتركية كل يوم تقوم تسب وتلعن في أردوغان موقفك ايه؟