عبد الباسط حمودة : حمو بيكا بياكل عيش مش بيغني.. فيديو

حل حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، في حلقة اليوم ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع عبر فضائية "الحياة".





وقال عبد الباسط حمودة، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس": "تعلمت الغناء من الشقى والتعب.. الشارع اللي علمني الغناء، ومدخلتش معهد ولا أي حاجه".





وعن رأيه في مغني المهرجانات حمو بيكا رد قائلا: "حمو بيكا بياكل عيش، وهو قال لي أنا مش بغني أنا باكل عيش يا عم عبدالباسط"، مردفا: "والفنان هاني شاكر طيب مش بيحب يأذي حد".





وأشار إلى أن الأغنية الشعبية فارضه نفسها ولا تموت.. وكله بياكل عيش وكله بيرزق، لإن كل حاجه بتاعة ربنا".