خلال استضافته مع منى الشاذلي.. حسام غالي يبكي على الهواء لهذا السبب .. ويكشف كواليس تعيينه في مجلس النواب

حل حسام غالى كابتن الاهلى السابق رفقة زوجته، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc وتحدث حول كواليس تعيينه بمجلس النواب ، وتفاصيل اعتزاله .





عندك مانع تكون معانا؟.. حسام غالي يكشف كواليس تعيينه بـمجلس النواب





وقال حسام غالى ، نجم الاهلى السابق، إنه لم يكن يعرف عن عمل البرلمان واكتشف أنه أعمق من ذلك، لافتا إلى أنه تدرب كثيرا على "حلف اليمين" وكان فيه رهبة وخوف كبير.





وأوضح "غالى"، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن القيادة السياسية وضعت ثقتها " وابلغوني بالهاتف المحمول وكان وقتها فى الجونة وأبلغوه أنه من المعينين فى مجلس النواب وسألوه " عندك مانع تكون معانا ؟ وأجاب بالموافقة والتأكيد على خدمة بلاده.





وأشار إلى أنه لم يبلغ أى شخص بقرار تعيينه بمجل النواب، حتى زوجته، خاصة أن الموضوع كان سريًّا للغاية حتى يقوم بأداء حلف اليمين.





حسام غالي: تقدمت بخطة لتطوير الرياضة فور تعييني بـمجلس النواب





قال حسام غالي، كابتن الأهلى السابق، إن أول الملفات التى تقدم بها بعد تعيينه بمجلس النواب هو تطوير الرياضة شكل عام بداية من مرحلة البناء للنشء.





وأوضح حسام غالي، خلال لقاء ببرنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc ، أن ما يشغله هو تخريج أبطال مصريين يشاركون فى المحافل الدولية، أو الأولمبياد والذى يتطلب رعاية منذ مرحلة النشء.





وأشار إلى أن مصر تمتلك مواهب شابة رياضية جادة فى جميع المحافظات، وتستطيع المنافسة بقوة، لافتأ إلى الوعى فى الوقت الحالى ازداد فيما يخص المنظومة الرياضية فى مصر.













جاله كورونا بعد حلف اليمين.. زوجة حسام غالي تكشف مستجدات حالته الصحية









قالت مصممة الأزياء لميس أبو الفتوح، زوجة حسام غالي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السبق وعضو مجلس النواب، إنها تزوجت وهى فى عمر صغير حيث كانت تدرس بالجامعة وقتئذ، وتزوجت خلال 5 أشهر نظرا لانشغال زوجها وقئتذ واحترافه في إنجلترا.





وأوضحت " لميس" ، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن زوجها أصيب بفيروس كورونا بعد حلفه اليمين بأسبوعين وأصيبت هى الآخرى بعده وقاما ب عزل أنفسهما لمدة 12 يوما وتم شفائهما ونحن الآن نتمتع بأفضل صحة وحال، لافتة إلى أن أطفالهما لم يصابوا بالفيروس .





وأشارت إلى أنها كانت فى بداية زواجها تتذمر لعدم خروجها مثل صديقاتها معقبة " كنت بضرب بوز كده " ولكنها بعد ذلك تفهمت الأمو،ر خاصة أن زوجها كان منشغل دائما بعمله الكروى.













حسام غالي يبكي على الهواء





قال حسام غالي، كابتن الأهلى السابق، إنه لم يكن يتخيل مطلقأ أن يبكى وقت الإعلان عن موعد رحيله فى مؤتمر صحفى خاصة أنها لم تكن طبيعته.





وتأثر حسام غالي، خلال لقاء ببرنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، بالبكاء على الهواء عند سرده تفاصيل ذهابه للمؤتمر الصحفى وكان وقتها فى حالة "توهان"، قائلا: "يعنى خلاص هسيب الكرة اللى اديتها كل حياتى".





وأشار إلى أن قراره باعتزال كرة القدم جاء نتيجة تعرضه لمسئوليات وضغوط خاصة بعد اعتزال عدد من لاعبى الأهلى وقتئذ وتوجيه اللوم له فيما يتعلق بأدائه فى القلعة الحمراء.









بنجري في البيت.. زوجة حسام غالي تكشف عن أشرس طباعه





قالت لميس أبو الفتوح زوجة حسام غالى، إنه يفضل الجلوس فى المنزل بخلاف رغبتها فى الخروج بصورة أكبر، كما اعترفت بعصبيته الشديدة التى تصل لحد " الزعيق " ، لافتة إلى أنها أيضا عصبية: "احنا بيت عصبى وفى لحظة عصبيته الكل بيجرى فى البيت " .





وأوضحت " أبو الفتوح " ، خلال استضافتها ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن زوجها يحكم سيطرته فى المنزل ويساعدها كثيرا فى تربية أولادهم خاصة أنهم يمتلكون ولدين "محمود" و"سليم".





وأشارت إلى أنها تهتم كثيرا بوسائل التواصل الإجتماعى بخلاف زوجها الذى اهتم بها بعد اعتزاله نظرا لانشغاله الدائم بالوسط الكروى، لافتة إلى أنها تمتلك كل كلمات السر لجميع منصاته الاجتماعية.