أمريكا تمنح حماية مؤقتة لمواطني ميانمار الموجودين على أراضيها

قررت الولايات المتحدة منح حماية موقتة لمواطني ميانمار الموجودين على أراضيها، وذلك على خلفية العنف الناتج عن الانقلاب العسكري في هذا البلد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وذكرت الحكومة الأمريكية أن مواطني ميانمار الذين تقطعت بهم السبل بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري، سيتمكنون من البقاء داخل الولايات المتحدة تحت وضع "الحماية المؤقت".





وقال بيان صادر عن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس أنه بسبب الانقلاب العسكري الذي مارسته قوات الأمن في ميانمار، يعاني الشعب من أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أنحاء كثيرة من البلاد.





وأوضح أنه بعد مراجعة شاملة للوضع هناك، تقرر منح مواطني ميانمار وضع الحماية المؤقت، حتى يتمكن أبناء هذا البلد من المواطنين والمقيمين من البقاء مؤقتا في الولايات المتحدة.



