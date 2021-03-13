عودة كارتيرون تعيد الأمل إلى ثلاثي الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.





العودة بالنسبة لـ كارتيرون ستكون خبرا مفرحا لبعض اللاعبين الذين عانوا مع باتشيكو الفترة الماضية.





ونعرض لكم أبرز اللاعبين السعداء بعودة الديك الفرنسي:





أشرف بن شرقي





عاني لمغربي اشرف بن شرقي من التبديل خلال المباريات وكان احد اهم الاسباب للخلاف مع البرتغالي واخرها امام سيراميكا كليوباترا حينما رفض الخروج وحدثت مشادة بينهما.





احمد سيد زيزو





تراجع أداء زيزو الفترة الماضية وخصوصا بعد خسارة النهائي الالفريقي امام الاهلي الموسم الماضي ولم يظهر بعدها اللاعب بالشكل الذي تعودت عليه الجماهير.





وكانت أفضل فترات زيزو تحت قيادة كارتيرون وبالتالي فإن عودته ستشكل دفعه كبيرة للاعب.





محمد أبو جبل





دخل ابو جبل في خلافات عديدة مع باتشيكو اثرت علي العلاقة بينهم وبالتالي تم رجوع اللاعب الي دكة البدلاء وتمت الاستعانه بـجنش



