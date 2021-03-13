الخشت لطالب يريد النجاح دون خوض الامتحانات: التحدي يصنع الأشخاص العظيمة

قام طالب بجامعة القاهرة بطلب غريب من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وهو النجاح دون الدخول إلى الامتحان بسبب العمل وعدم وجود وقت للمذاكرة قائلا " انا طالب فاشل وعاوز انجح ومش فاضي اذاكر من الشغل كام لاف وانجح "





ولكن قام الدكتور محمد عثمان الخشت " بالرد عليه بطريقته التى يحبها الجميع ، دون أن يقلل من شأن الطالب بسبب العمل بجانب الدراسة معلقا " التحدي الذي سوف يصنع منك شخصا عظيما هو مزيد من الجهد للجمع بين الشغل والمذاكرة.. إلى النجوم من خلال المشقة 💞💞💞 "





وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.





وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.



