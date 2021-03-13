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أنا أكثر فنانة عملت أفلام سياسية ووطنية.. نادية الجندي تكشف مؤامرات حيكت ضدها

السبت 13/مارس/2021 - 02:44 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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عادل نصار
تحدثت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عن مشوارها الفني الحافل، مؤكدة أنها سخرت حياتها للعمل في المجال الفني فقط وتركت الحياة بكل ما فيها.

وقالت الجندي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إن المؤامرات التي حيكت ضدها كانت واضحة بداية من الأفلام التي تم منعها بلا سبب ولأغراض شخصية.

وتابعت الفنانة الكبيرة، أن :"أنا أكثر فنانة عملت أفلام سياسية ووطنية"، مشيرة إلى أنها خاضت عددًا من الأفلام التي تم فيها تصوير المخدرات والإدمان، لافتة إلى أن :"منظمة الصحة العالمية منحتني جائزة لمجمل أعمالي الفنية عن الإدمان وخاصة بعد فيلم البطانية". 

وأكملت: لدي تجربة شخصية مع أخي في المخدرات؛ الأمر الذي جعلني أتبنى فكرة تقديم أعمال فنية تحارب المخدرات بكل أنواعها، وقدمت عدة أعمال في هذا السياق. 

وأضافت الجندي، أنه:"عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتذلة وكلها تخدم الدراما فقط"، مؤكدة أنها تعشق الفن كثيرا ويعد لها حياتها بكل تفاصيله.
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